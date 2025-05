Capital e Botafogo se enfrentam pela Copa do Brasil na Arena BRB Mané Garrincha

Nesta quinta-feira (22), às 21h30, Capital enfrenta Botafogo na Arena BRB Mané Garrincha em jogo pela Copa do Brasil. Os portões abrem às 18h30. Ingressos, com preço inicial de R$ 98, podem ser comprados online ou na loja do Capital no Setor Comercial Sul. Torcedores com camisas dos times pagam meia entrada. A RECORD transmitirá o confronto.



