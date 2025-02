Capital reforça treino para confronto neste sábado pelo Candangão BRB 2025

O Capital Clube de Futebol, que completará 20 anos em 2025, intensifica os treinos físicos e táticos sob a orientação do técnico Paulinho Kobayashi visando o confronto decisivo no Candangão BRB 2025. Fundado em 2005, o clube é conhecido como Corujão e passou por uma notável trajetória de superação, conquistando o título da terceira divisão em 2009 e se destacando no futebol do Distrito Federal. Desde 2019, se firma como um dos melhores times locais, revelando talentos como Dudu, vendido para o RB Bragantino, e Pedro Felipe, novo reforço do Atlético Paranaense. A próxima partida, crucial para o campeonato, será contra o Sobradinho neste sábado, às 16h, no estádio Defelê, na Vila Planalto.