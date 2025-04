Capital se prepara para enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil

O Capital está concentrado no Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil. O repórter Manoel de Oliveira relatou a preparação dos jogadores, que almoçam e participam de uma palestra técnica antes de seguir para o Estádio Engenhão às 16h.



Reinaldo, goleiro da equipe, destacou a importância da concentração e da preparação leve no dia do jogo. Torcedores do Capital também estão na cidade, apoiados pelo clube, em uma viagem completa para assistir à partida.



