Capital vence Ceilândia, e Ceilandense supera Samambaia no Candangão BRB 2025

A 8ª rodada do Candangão BRB 2025 foi marcada pela goleada do Capital em cima do atual campeão, Ceilândia, no estádio JK, no Paranoá. A partida que terminou em 4 a 1 teve Wallace Pernambucano, que brilhou marcando três vezes: um gol aos 8 minutos, outro de falta e o terceiro de cabeça. O ganês Michael Quarcoo encerrou o placar. O Ceilandense também teve vitória e superou o Samambaia por 1 a 0, com gol de Juninho, no Estádio Serejão.



