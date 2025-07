Capivaras atropeladas em Brasília recebem cuidados, mas seguem em estado grave

As capivaras que sobreviveram ao atropelamento no Lago Sul, em Brasília, enfrentam um quadro de desidratação e baixa temperatura. O acidente envolveu 14 capivaras, das quais apenas dois filhotes sobreviveram. Eles estão recebendo cuidados intensivos no Hospital de Fauna Silvestre do Distrito Federal.



O coordenador do hospital informou que uma das capivaras, uma fêmea, está em estado grave e permanece na incubadora. O outro filhote, um macho, também está em tratamento e apresentou uma leve melhora.



Além dessas, o hospital cuida de mais duas capivaras atropeladas, com diferentes graus de lesões. A polícia está investigando o caso após já ter ouvido o motorista envolvido, que alegou não ter visto o grupo de animais na pista.



