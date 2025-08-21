Logo R7.com
Capotamento na DF-003 mata uma pessoa e deixa cinco feridas

Acidente ocorreu próximo ao Taquari, com resgates aéreos do Corpo de Bombeiros

Balanço Geral DF|Do R7

Um grave acidente na DF-003, próximo ao Taquari, em Brasília, deixou uma mulher morta e outras cinco pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (21). O capotamento ocorreu por volta das 8h55 e provocou lentidão no trânsito da descida do Colorado.

Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do veículo, que capotou várias vezes até parar na ciclovia. Uma das vítimas foi socorrida de helicóptero em estado gravíssimo.

Durante o resgate, apenas uma faixa da via permaneceu liberada, o que contribuiu para o congestionamento.

