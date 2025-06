Caramujo africano se espalha pelo DF e representa risco à saúde e às plantações

A presença crescente do caramujo africano nas áreas urbanas e rurais do Distrito Federal tem preocupado moradores e autoridades. Esta espécie invasora, além de danificar plantações, pode transmitir doenças como meningite por meio do muco liberado. Especialistas alertam para a importância de lavar bem frutas e legumes e manter terrenos limpos para evitar a proliferação do molusco.



A identificação precisa do caramujo africano é crucial, uma vez que outros caramujos não representam o mesmo risco. Além disso, o caramujo pode contribuir para a proliferação do mosquito da dengue, pois suas conchas acumulam água, facilitando a criação de larvas.



Para eliminar os caramujos, recomenda-se usar luvas ou sacos plásticos, depositá-los em baldes com cal virgem ou água sanitária e quebrar as conchas após a descontaminação, evitando assim a contaminação do solo e a proliferação de ovos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!