Carreta do Na Hora leva serviços essenciais para moradores do Recanto das Emas (DF)

A carreta do "Na Hora" chega ao Recanto das Emas (DF) com serviços essenciais à população. Desta quarta-feira (14) até sábado (17), os moradores terão acesso gratuito a atendimentos de vários órgãos do GDF. A unidade móvel vai ficar na Quadra 406, no estacionamento da Organização Assistencial Amor Sem Fronteira.



A iniciativa aproxima a população de serviços fundamentais, reunindo instituições como o BRB, Caesb, Detran, Neoenergia, Procon e Receita Federal. Os atendimentos vão ocorrer das 9h às 16h, e no sábado, 9h ao meio dia. Desde o lançamento, em fevereiro de 2022, a unidade móvel já realizou quase 40 mil atendimentos.



