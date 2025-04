Carro é furtado após motorista deixar estacionado em calçada de Taguatinga (DF)

Na última segunda-feira (7), em Taguatinga Sul, um dedetizador teve o carro furtado enquanto prestava serviço em uma loja local. As câmeras de segurança capturaram o momento em que o criminoso abriu a porta do veículo e deu partida em menos de 10 segundos.



O proprietário relatou um prejuízo superior a R$ 30 mil, incluindo equipamentos de trabalho essenciais, e está impossibilitado de trabalhar. O homem, com um filho pequeno e uma esposa grávida, agora depende da investigação da 21ª Delegacia de Polícia. Informações podem ser denunciadas pelo número 197.