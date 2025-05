Carro fica destruído após colidir com poste na BR-070

Na BR-070, um carro colidiu com um poste próximo aos cemitérios de Taguatinga (DF), resultando na queda do poste e destruição total do veículo. Ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local. Até o momento, não há confirmação sobre feridos ou as causas do acidente, mas as investigações continuam.



