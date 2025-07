Carro roubado é recuperado, mas desaparece dentro da delegacia do Gama (DF)

Um carro que havia sido roubado foi recuperado pela polícia e levado para a 20ª Delegacia de Polícia do Gama (DF). Após ser periciado, o veículo desapareceu do pátio da delegacia. Maria Inês, a proprietária, relatou que seu marido foi rendido na porta de casa por criminosos armados, e o carro foi levado.



A polícia atuou rapidamente, encontrando o veículo na BR-040 em menos de 24 horas, mas agora enfrenta a perplexidade de um sumiço dentro da delegacia.



O delegado informou que não há câmeras de segurança no local e os vigilantes estão sendo ouvidos na investigação sobre o ocorrido. Ele destacou a importância de instalar câmeras para evitar situações semelhantes no futuro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!