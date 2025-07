Carteiro de 65 anos supera desafios e é aprovado no curso de Letras da UnB

Aos 65 anos, o carteiro Ruinatan Lopes foi aprovado no curso de Letras da UnB (Universidade de Brasília). A conquista marca um novo capítulo na vida do idoso que, desde os nove anos, precisou trabalhar para ajudar a sustentar a família.



Ao longo da vida, Ruinatan enfrentou dificuldades financeiras e problemas de saúde, mas nunca deixou de sonhar. Com o incentivo da filha e o apoio da família, decidiu retomar os estudos. Fluente em francês, agora ele se lança em um novo desafio: aprender espanhol com o objetivo de atuar como tradutor.



"Nada me amedronta mais", afirma, orgulhoso. Com brilho nos olhos, Ruinatan planeja seguir firme na trajetória acadêmica, mostrando que nunca é tarde para recomeçar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!