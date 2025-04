Casal de estrangeiros é preso por furtos em shoppings do DF e uso de moeda falsa

Um casal, um colombiano de 35 anos e uma peruana de 40 anos, foi preso em São Paulo com a ajuda da Polícia Civil local. Eles são investigados por furtos itinerantes de artigos de luxo em shoppings, principalmente no Distrito Federal.



O casal se passava por clientes e usava notas falsas de dólar para realizar as compras. Os indiciamentos incluem três crimes de furto qualificado e uso de moeda falsa, com penas podendo chegar a 20 anos. O delegado destacou o caráter itinerante dos crimes, realizados em diversos estados brasileiros.



