Casal é encontrado morto no DF e polícia investiga possível feminicídio

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um possível feminicídio seguido de suicídio ocorrido no setor de chácaras Lúcio Costa. Telma Senhorinha da Silva, de 51 anos, teria sido morta a tiros pelo ex-companheiro, Valdeir Teodoro da Silva, de 47 anos, que também foi encontrado morto. Segundo relatos, o homem não aceitava o fim do relacionamento e apresentava comportamento possessivo e agressivo.



O incidente ocorreu na noite do último sábado (7), enquanto a filha da vítima de 13 anos tomava banho e ouviu os disparos. Valdeir, que era colecionador de armas, teria consumido álcool antes do crime. A polícia encontrou latas de cerveja no local e confirmou que a arma usada pertencia ao suspeito. A delegacia da Cidade Estrutural está à frente das investigações.



