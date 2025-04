Casal é flagrado furtando perfume avaliado em R$ 900 em loja no Gama (DF)

Um casal foi flagrado por uma câmera de segurança furtando um vidro de perfume, avaliado em R$ 900, em uma loja no Gama (DF). A ação ocorreu quando a mulher distraiu a atendente enquanto o homem escondeu o produto na bermuda. A funcionária só percebeu o furto ao final do expediente e informou à polícia que os suspeitos fugiram em direção à rodoviária. A polícia busca informações sobre os indivíduos e solicita que quem os reconhecer entre em contato por meio dos números 190 ou 197, garantindo anonimato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!