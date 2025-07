Casamento comunitário é realizado para 100 casais no Lago Paranoá, em Brasília

Casais de diferentes faixas etárias participaram da segunda edição do casamento comunitário realizado às margens do Lago Paranoá, em Brasília. A cerimônia contou com decoração temática de festa junina e comidas típicas.



O evento para 100 casais foi organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, que ofereceu estrutura completa aos noivos sem custos. Mais duas edições estão programadas para este ano. Informações podem ser acessadas no site do Sejus.



