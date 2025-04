Casas ficam alagadas após fortes chuvas no setor de chácaras Bernardo Sayão (DF)

Os moradores do setor de Chácaras Bernardo Sayão, no Guará II, enfrentam frequentes alagamentos após as chuvas intensas que atingiram o Distrito Federal. Segundo os residentes, a situação se agravou após a construção de bacias de contenção em 2022. Mesmo após solicitarem uma manilha em 2023, a estrutura não suporta o volume de água, resultando em inundações severas.



Carlos Eduardo, um dos moradores, contou que precisou instalar placas nos portões para tentar conter a água e minimizar os danos à sua residência, onde rachaduras e um muro comprometido foram registrados. Além dos alagamentos, um vazamento de esgoto no local é uma preocupação crescente. A Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) prometeu enviar uma equipe ao local, ressaltando a importância do descarte correto de lixo para evitar entupimentos na rede.



