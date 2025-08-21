Ceilândia disputa reta final em busca de acesso inédito à Série C do Brasileirão

O Ceilândia Esporte Clube está muito próximo de escrever um capítulo histórico no futebol do Distrito Federal. Faltando apenas três jogos para garantir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o time vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória.



Um dos pilares dessa campanha é o capitão e artilheiro Romarinho, que reforça sua ligação com o clube e a torcida. No ano passado, o camisa 20 brilhou como goleador do Candangão, competição na qual o Ceilândia conquistou o título pela terceira vez.



O próximo desafio será longe de casa: uma partida decisiva contra o Barra, de Santa Catarina. Para o goleiro Edmar Sucuri, o segredo está na concentração e na confiança da equipe em manter o bom desempenho.



