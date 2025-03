‘Ceilândia Muita Treta’: perfil aborda problemas locais com humor há 13 anos no DF

No Distrito Federal, Naldo Lopes, fundador do perfil “Ceilândia Muita Treta” nas redes sociais, celebra quase 13 anos da página que começou com memes sobre a região administrativa. Hoje, com uma equipe incluindo mais quatro pessoas, o perfil aborda problemas locais com humor. Além disso, tornou-se um importante meio de informação e estabeleceu parcerias significativas para a comunidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!