Celina Leão, governadora em exercício, fala sobre segurança, transporte e saúde no DF

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, comentou sobre uma polêmica abordagem policial envolvendo um pai e sua criança, destacando que a ação não representa a postura da Polícia Civil.



Ela também falou sobre o programa Acolhe DF, que visa ajudar a população em situação de rua com busca ativa e tratamento para dependência química. No transporte público, a governadora mencionou o projeto piloto de digitalização do serviço ao usuário, permitindo acompanhamento em tempo real dos ônibus.



Celina Leão fez um apelo à vacinação contra meningite, disponível gratuitamente, e ressaltou a importância do recadastramento nas Unidades Básicas de Saúde para melhorar o atendimento à população.



