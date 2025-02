Celular explode enquanto carrega, e casa pega fogo em Luziânia

Em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, um carregador de celular com defeito causou um incêndio em uma residência por volta das 4h de terça-feira (14). Câmeras de segurança capturaram vizinhos ajudando a família a evacuar a residência. A sala ficou destruída e o sofá onde o celular estava carregando foi carbonizado. O Corpo de Bombeiros recomenda usar carregadores de qualidade, carregar celulares em áreas arejadas e evitar o uso do aparelho enquanto carregando. A família, que agora pede doações para reconstruir sua casa, escapou ilesa.