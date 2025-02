Chão cede após chuva e três túmulos desabam no cemitério Campo da Esperança

Um buraco surgiu entre túmulos no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul (DF), após uma forte chuva. O evento afetou três sepulturas e motivou a concessionária responsável a isolar a área para iniciar reparos. Preocupados com danos adicionais, familiares visitaram o local. Casos de terras cedendo na região já ocorreram antes. Segundo a administração do cemitério, a prioridade é resolver o problema e garantir a segurança dos visitantes.