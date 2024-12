Chuvas alagam vias da 26 de Setembro e impedem moradores de sair de casa

Os moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Vicente Pires, já não sabem mais o que fazer para lidar com os transtornos causados pelas chuvas. A lama invade as casas e torna as vias intransitáveis, tanto por pedestres quanto por ciclistas e condutores.



Nem mesmo veículos grandes conseguem trafegar em todos os locais. A reportagem da RECORD Brasília, inclusive, flagrou um caminhão atolando no lamaçal. O automóvel só seguiu viagem após um “empurrãozinho” de uma retroescavadeira. Simultaneamente, caminhões despejavam brita nas vias, para tentar amenizar os transtorno.



O administrador de Vicente Pires, Gilvando Galdino, minimizou as adversidades. “É um problema pontual. O SLU está disponibilizando quantidade de material que está sendo colocando todo na Rua 4. É o que nós podemos fazer ao longo desta semana. Mas, até a semana que vem, este problema estará totalmente resolvido”, prometeu.