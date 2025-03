Ciclista morre após ser atropelado por ônibus em Ceilândia

Um ciclista morreu após ser atingido por um ônibus em Ceilândia na manhã desta terça-feira (4). Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava sem vida e apresentava ferimentos na cabeça e nas pernas. A perícia irá investigar as circunstâncias do incidente.



