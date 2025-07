Cidade Estrutural (DF) recebe próximo RECORD nas Cidades com serviços e prêmios

A Cidade Estrutural (DF) vai ser palco no próximo RECORD nas Cidades deste mês. Serão oferecidos prêmios, música ao vivo e atividades interativas. A região, com cerca de 45 mil moradores, foi transformada em área administrativa em 2004.



Moradora há 20 anos, Cislene Rodrigues destaca a necessidade de mais bancos e lotéricas. Projetos estão em desenvolvimento para melhorar o transporte público e a segurança das mulheres. Uma proposta de ciclovia ligando a Estrutural ao Plano Piloto também está em estudo.



