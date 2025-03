CIEE oferece 682 vagas de estágio para estudantes do ensino médio e superior

O CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) está com 682 vagas de estágio abertas em quatro áreas principais. As oportunidades são na área administrativa, para estudantes do ensino médio, na área de educação e na área jurídica. Interessados podem preencher um formulário pelo site ou entregar o currículo pessoalmente no CIEE, localizado no Sudoeste. Além das qualificações escolares, é importante destacar habilidades como participação em projetos solidários ou atividades esportivas no currículo.



