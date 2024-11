CIEE tem mais de 700 vagas abertas de estágio e de jovem aprendiz; veja como se inscrever

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) abre mais de 700 vagas de estágio e de jovem aprendiz nessa terça-feira (12). As vagas estão distribuídas em diversas áreas. Os jovens que buscam qualificação para entrar no mercado de trabalho podem fazer o cadastro pelo portal da empresa, pelo aplicativo Meu CIEE ou de forma presencial na sede que fica localizada no Sudoeste.