Cirurgia de vasectomia é oferecida na rede pública do DF; saiba como solicitar

A rede pública de saúde do Distrito Federal oferece vasectomia como opção de planejamento familiar. Homens interessados devem ter mais de 21 anos e dois filhos vivos. O processo começa na Unidade Básica de Saúde, onde são realizados triagem e consentimento por escrito. Após isso, os pacientes vão para hospitais regionais. A cirurgia é feita com anestesia local e sem internação e em caso de arrependimento, há possibilidade de reversão do procedimento. Em 2024, 612 cirurgias foram realizadas na rede pública.



