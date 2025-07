Cliente do DF paga R$ 1,6 mil por pia, mas peça é entregue duas vezes com defeito

Um auxiliar administrativo de Santa Maria (DF) enfrentou quatro anos de frustração após pagar R$ 1.600 por uma pia que chegou duas vezes com defeitos. Apesar de ter vencido na justiça, a empresa não solucionou o problema.



Com a ajuda da "Patrulha do Consumidor", Tuany Maia conseguiu um acordo com o proprietário da loja para receber R$ 2.300, com parte do valor já transferido via Pix. "Após tanto tempo, finalmente vejo uma solução", desabafa Tuany sobre o alívio de ter seu direito de consumidor respeitado.



