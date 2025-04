Cliente perde nota fiscal e enfrenta dificuldades para retirar material de construção

Um cliente em Planaltina (DF) comprou R$ 2 mil em materiais de construção e perdeu a nota fiscal. A loja se recusou a entregar os produtos sem o documento. O cliente procurou a Patrulha do Consumidor para resolver o impasse. Após negociação com o empresário responsável pela loja, foi acordado que ele receberia os materiais necessários para finalizar sua reforma. "Eu quero o que é justo, o que é meu", desabafou o cliente.



