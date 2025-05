Cliente tem celular roubado durante assalto em padaria recém-inaugurada no DF

Um cliente foi assaltado em uma padaria recém-inaugurada em Santa Maria, no Distrito Federal. O ladrão, usando um capuz cinza e armado com uma faca, abordou o cliente sentado próximo à entrada, sem que ele percebesse a chegada do criminoso.



O ladrão conseguiu levar o celular do cliente, enquanto dois comparsas observavam a cena da porta da padaria. A polícia está investigando o caso, que foi registrado pelas câmeras de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!