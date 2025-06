CNU tem edital previsto para julho e Brasília concentra 80% das vagas

O edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado, conhecido como o “Enem dos concursos”, está previsto para ser publicado no próximo mês. Serão ofertadas mais de 3.000 vagas, com cerca de 80% destinadas a Brasília .



Além da capital federal, o certame também terá oportunidades em órgãos localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Pernambuco. Na primeira edição, realizada no ano passado, as provas ocorreram em 5 de maio e disponibilizaram mais de 6.600 para diversos cargos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!