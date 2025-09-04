Codhab promete solução para obra que dificulta acesso de casas em Sobradinho (DF)

Moradores da quadra 2 de Sobradinho (DF) enfrentam dificuldades devido a uma obra de construção que começou há um mês. Eles utilizavam a área para acessar suas casas, mas os tapumes instalados pela construtora bloquearam as passagens.



Estamos unidos porque precisamos de acesso aqui, e a chuva está vindo aí, além de água, eles moveram as terras aqui e vai entrar lama dentro das nossas casas," diz uma moradora. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal prometeu buscar soluções junto aos envolvidos.



