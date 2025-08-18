Coffee Brasília: cafezinho é destaque em feira no Parque da Cidade, no DF

O evento Coffee Brasília, realizado no Parque da Cidade, no DF, visa promover a conexão entre o café e o bem-estar. Com mais de 80 marcas participantes, o público pode participar de atividades como yoga e meditação. A organizadora destaca que o café oferece calma e autocuidado. O evento também expõe produtos locais que priorizam a qualidade do café da região.



Além disso, há demonstrações de arte feitas com borra de café, e uma associação presidida por mulheres que representa a rica agricultura familiar do Distrito Federal. As atividades estão programadas para ocorrer até domingo às 19h.



