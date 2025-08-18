Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Coffee Brasília: cafezinho é destaque em feira no Parque da Cidade, no DF

Evento no Parque da Cidade reúne marcas de café, atividades de saúde e arte

Balanço Geral DF|Do R7

O evento Coffee Brasília, realizado no Parque da Cidade, no DF, visa promover a conexão entre o café e o bem-estar. Com mais de 80 marcas participantes, o público pode participar de atividades como yoga e meditação. A organizadora destaca que o café oferece calma e autocuidado. O evento também expõe produtos locais que priorizam a qualidade do café da região.

Além disso, há demonstrações de arte feitas com borra de café, e uma associação presidida por mulheres que representa a rica agricultura familiar do Distrito Federal. As atividades estão programadas para ocorrer até domingo às 19h.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Agricultura
  • Agricultura familiar
  • Autocuidado
  • Brasília
  • Café
  • Distrito Federal
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.