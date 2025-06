Colisões em Brasília: acidente na 206 Sul e no Parque da Cidade complica trânsito no feriado

Dois acidentes marcaram o trânsito em Brasília. O primeiro ocorreu na SQS 206 Sul, onde múltiplos airbags foram acionados, indicando a gravidade da colisão. As possíveis causas incluem tentativas de passagem no semáforo ou saídas do Parque da Cidade, onde motoristas frequentam vias de alta circulação para retornos. Ambos os veículos demandam guincho para remoção. Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos, embora o corpo de bombeiros esteja no local para apurar os detalhes.



