Com ajuda de cão farejador, PRF prende mulher com 16kg de maconha em ônibus no DF A abordagem ocorreu durante uma fiscalização na BR-040; drogas estavam distribuídas dentro de uma mochila e uma mala

Balanço Geral DF|Do R7 06/05/2025 - 12h54 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h54 ) twitter

