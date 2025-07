Com baixa umidade em Brasília, pneumologista dá dicas para cuidar da saúde

A umidade do ar em Brasília caiu significativamente, com riscos de queimadas em alta. A temperatura mínima registrada foi de 15 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo para baixa umidade que pode atingir até 20%.



O médico pneumologista Guilherme Carvalho destacou a importância da hidratação e cuidados especiais para idosos e crianças, recomendando o uso de soro fisiológico nasal e hidratantes para evitar infecções. Além disso, recomendou alternativas caseiras, como o uso de umidificadores ou toalhas molhadas para melhorar a umidade do ambiente.



