Com julgamento de Bolsonaro, trânsito na região central de Brasília pode sofrer intredições

O segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados no STF ocorre sob um forte esquema de segurança em Brasília. A Secretaria de Segurança Pública anunciou possíveis mudanças no trânsito nas regiões centrais, que serão implementadas apenas se necessário.



O monitoramento é realizado por drones com imagem térmica e câmeras fixas. Adicionalmente, mochilas podem ser revistadas em situações suspeitas, e um Centro de Inteligência Integrada foi instalado para facilitar o compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança.



Até o momento, não há manifestações previstas. Todas essas medidas resultam de uma cooperação entre as autoridades locais e o STF para garantir a segurança na área central da capital.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!