Comerciantes de Ceilândia (DF) denunciam aumento de furtos em lojas da região

Os comerciantes de Ceilândia, no Distrito Federal, enfrentam um aumento nos furtos a lojas da região. Em uma agropecuária na quadra QNN 23/25, câmeras registraram um homem com uma criança furtando um celular.



William de Oliveira, proprietário do local, diz que o homem, sem levantar suspeitas, começou a fazer perguntas sobre os produtos e aproveitou um momento de distração para furtar o aparelho e uma coleira.



Já em uma farmácia, ladrões levaram produtos de perfumaria e medicamentos durante a madrugada. Em uma oficina, ferramentas foram roubadas após bandidos doparem os cães que vigiavam o local. A Polícia Militar recomenda o registro de ocorrências para melhorar o planejamento das ações policiais.



