Comerciantes de feira do DF dão dicas de presentes para o Dia dos Namorados

Comerciantes da Feira dos Goianos, em Brasília, falam sobre a expectativa de venda no Dia dos Namorados. Com opções variadas de presentes, de bolsas a roupas masculinas, o ambiente se destaca pela animação e variedade nas compras. Visitantes também falam sobre os investimentos em presentes para a data.



Uma pesquisa rápida no local apontou que as mulheres são as que mais investem em presentes. Declarações de amor, dedicação de poemas e discussões sobre relacionamentos modernos enriquecem o cenário da feira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!