Competidores do Brasil disputam vagas em torneio do Sesi que classificará equipes para mundial

O sétimo Festival SESI de Educação, realizado no Centro Internacional de Convenções em Brasília , atraiu mais de 2.500 estudantes de todo o Brasil. O evento proporciona uma etapa classificatória para o mundial nos Estados Unidos, destacando-se na competição FLL, onde o Brasil é o atual campeão mundial. Estudantes de 9 a 19 anos competem com robôs desde peças de lego até complexos modelos de 1,5 metro. Além das competições, há oficinas abertas ao público e uma homenagem especial ao automobilismo brasileiro, com destaque para Ayrton Senna.



