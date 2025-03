Confira a classificação dos times após a 9ª rodada do Candangão BRB 2025

Com o fim da primeira fase do Candangão BRB 2025, o Brasiliense ficou em primeiro lugar com 22 pontos, seguido pelo Capital, com 20 pontos. O Ceilândia ficou em terceiro, com 19 pontos, e o Gama completou os quatro primeiros, com 17. Paranoá, Sobradinho, Samambaia e Real Brasília ocuparam as posições seguintes. Ceilandense e Legião foram rebaixados. As semifinais começam no sábado (15). Gama e Brasiliense se enfrentam às 16h, no Bezerrão. No domingo (16), o Ceilândia encara o Capital às 16h30, no Estádio Abadião.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!