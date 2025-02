Confira áreas do Paranoá que ficam sem água devido manutenção da Caesb

A Caesb vai realizar manutenção nas redes de águas pluviais no Paranoá e algumas áreas da cidade ficarão sem água até as 22h. Residências, imóveis comerciais e industriais com caixa d'água abastecida não serão afetados. As quadras 2, 6 e 8 terão o serviço suspenso nesta terça-feira (11). Após a conclusão dos trabalhos, a água será religada gradualmente. Para reclamações ou problemas na região, é possível contatar a companhia pelo número 115.