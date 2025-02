Confira as próximas disputas pela 6ª rodada do Candangão BRB 2025

Nesta quarta-feira (12), a 6ª rodada do Candangão BRB 2025 agita a competição. O Ceilandense enfrenta o Paranoá no Estádio Boca do Jacaré, e o Samambaia disputa com o Sobradinho às 19h também no Boca do Jacaré. Além disso, o Gama joga contra o Real Brasília às 21h no Bezerrão. Já amanhã (13), o Legião e o Ceilândia se enfrentam às 15h30 no Bezerrão. E no dia 27, o Capital e o Brasiliense disputam às 19h45 no JK.