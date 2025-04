Confira como será o esquema de transporte gratuito no aniversário de Brasília

Brasília celebra 65 anos com uma extensa programação festiva que ocorrerá de quinta a segunda-feira, em várias regiões, incluindo a Esplanada dos Ministérios e a rodoviária. O GDF, por meio da Secretaria de Mobilidade, implementará linhas especiais e gratuitas de ônibus das 14h às 2h.



Essas linhas também estarão disponíveis para Planaltina (DF). A tabela de transportes será diferenciada: quinta-feira segue como dia útil, sexta com tabela de domingo, sábado será normal, e domingo e segunda seguirão tabela de feriados. Além disso, o evento Record nas Cidades estará presente na rodoviária, enriquecendo as comemorações.



