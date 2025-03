Confusão entre passageiras no metrô causa tumulto em Taguatinga (DF)

Na noite desta quinta-feira (20), duas passageiras protagonizaram uma briga na estação Taguatinga do metrô do Distrito Federal. O conflito teve início no vagão feminino durante o horário de pico, quando uma das mulheres não se segurava e usava o celular, esbarrando nas demais.



Após uma discussão, uma das passageiras puxou o cabelo da outra, arremessando-a ao chão. Vídeos mostram o momento da agressão. Apesar do tumulto, a mulher agredida deixou o local sem ferimentos graves e sem registrar ocorrência. O caso não teve intervenção da Polícia Militar ou Civil.



