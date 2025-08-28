Conheça a Cachoeira Três Quedas, tesouro do cerrado no Recanto das Emas (DF)
Destino perfeito para quem busca lazer, aventura leve e contato direto com a natureza
No coração do Recanto das Emas (DF) está a Cachoeira Três Quedas, também conhecida como Cachoeira Monjolo – um refúgio de tranquilidade em meio ao cerrado. O acesso se dá por uma trilha fácil de aproximadamente seis quilômetros.
O percurso revela a riqueza da vegetação típica do bioma, além de espécies adaptadas que dão ainda mais vida à paisagem. Para a cientista ambiental Thaís Tavares, a área tem grande valor ecológico e merece ser preservada. Ela reforça o convite aos moradores e visitantes para conhecerem essa beleza quase escondida, que une lazer, turismo e consciência ambiental.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas