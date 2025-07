Conheça a história da Estrutural (DF) e os eventos culturais da cidade

Originalmente um lixão na década de 1970, a Cidade Estrutural, no Distrito Federal, passou por ocupações que resultaram em seu crescimento populacional. Em 2004, tornou-se oficialmente uma cidade com comércio ativo e serviços como delegacia.



O grupo de dança Furious D representa a cultura local desde 2013 e promove eventos para jovens dançarinos. O evento RECORD nas Cidades acontece na região, no bairro Santa Luzia, neste sábado, a partir das 9h.



