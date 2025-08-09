Conheça a história e o futuro da primeira piscina de ondas de Brasília

Inaugurada em 1978, a primeira piscina de ondas artificiais da América Latina era um sucesso em Brasília, atraindo até 10 mil visitantes nos fins de semana. Além de ser um ponto de lazer, era um local de nostalgia para muitos brasilienses.



Décadas depois, o parque passa por uma reforma para se tornar um moderno complexo aquático, com um rio lento e mais segurança, preservando a memória afetiva proporcionada por azulejos clássicos e a experiência única das ondas a 1.000 km do mar.



A obra, estimada em R$ 18,2 milhões, pretende ser concluída no primeiro trimestre do próximo ano, prometendo oferecer um oásis moderno para o cerrado e suas aves habituais.



