Conheça como é feito o processo de controle de qualidade da água do Lago Paranoá

A Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) cuida da qualidade da água do Lago Paranoá em Brasília. A coleta e análise de amostras são feitas em vários locais, e a gerente Alessandra Momesso explica que são verificadas coliformes e algas. Resultados mostram que, exceto próximos às estações de tratamento, o lago é seguro para banho. Segundo ela, nos últimos anos, o laboratório se modernizou e investiu em equipamentos e aperfeiçoamento das equipes, além de revisar processos e aplicar novas práticas de gestão e de controle de qualidade para garantir sucesso nos processos.



